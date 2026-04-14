क्या पासपोर्ट कराना चाहते हैं रिन्यू? इन चरणबद्ध तरीकों को अपनाएं 

पासपोर्ट को रिन्यू करवाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, खासकर उन लोगों को, जो यह काम पहली बार करवा रहे हैं। अगर, आपके पास सही जानकारी और सलाह हो, तो यह काम आसान हो सकता है। जरूरी कागजात इकट्ठा करने से लेकर, लगने वाले शुल्क और समय-सीमा के बारे में आपको पता होना जरूरी है। आज हम आपको पासपोर्ट रिन्यू करवाने के तरीके के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप इसे आसानी से करवा सकें।

#1 जरूरी कागजात जुटाना पासपोर्ट रिन्यू करवाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें आपका मौजूदा पासपोर्ट, हाल की एक पासपोर्ट साइज फोटो, पते और पहचान के प्रमाणपत्र शामिल हैं। यह पक्का कर लें कि आपके सभी दस्तावेज सही और नए हों और वे उन सभी शर्तों को पूरा करते हों, जो अधिकारियों ने तय की हैं। अगर, ये सब पहले से तैयार होंगे तो आपका समय बचेगा और आवेदन प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होगी।

#2 आवेदन शुल्क का पता लगाएं इसके लिए लगने वाले शुल्क का ढांचा समझना जरूरी है। यह खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौनसी सेवा चुनते हैं। नियमित सेवा से रिन्यू करवाने पर 36 पेज वाले पासपोर्ट के लिए लगभग 500 रुपये और 60 पेज वाले के लिए 1,000 रुपये लगते हैं। तत्काल सेवा ज्यादा महंगी है, लेकिन काम तेजी से होता है। इसमें 36 पेज वाले पासपोर्ट के लिए 2,500 और 60 पेज वाले के लिए 5,000 रुपये का खर्च आता है।

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#3 ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन में से चुनें आपको यह तय करना होगा कि आप पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या ऑफलाइन। ऑनलाइन तरीका ज्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें आप फॉर्म डिजिटल तरीके से भर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अगर, आप व्यक्तिगत रूप से बात करना पसंद करते हैं या आवेदन भरने में मदद चाहिए तो PSK जाना आपके लिए ज्यादा सही विकल्प होगा।

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#4 PSK पर अपॉइंटमेंट बुक करें अगर, आप ऑफलाइन आवेदन करना चुनते हैं तो अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक करें। अपॉइंटमेंट कुछ खास दिनों और समय पर उपलब्ध होते हैं, इसलिए अपनी सुविधा के हिसाब से एक स्लॉट बुक करने के लिए उसी हिसाब से योजना बनाएं। अपने इस काम को बिना किसी परेशानी के पूरा करने के लिए सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ तैयार होकर जाएं। इससे समय की भी बचत होगी।