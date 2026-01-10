रिलायंस जियो का IPO सबसे बड़ा निर्गम होगा

रिलायंस जियो का IPO जून तक दे सकता है दस्तक, जानिए कितनी होगी कीमत

क्या है खबर?

रिलायंस जियो की वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही तक अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की योजना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की हालिया वार्षिक आम बैठक (AGM) में अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने जून, 2026 तक रिलायंस जियो के शेयरों को सूचीबद्ध करने की घोषणा की। विभिन्न निवेश बैंकों के अनुसार, इसका अनुमानित मूल्यांकन 130-170 अरब डॉलर (करीब 11,700-15,300 अरब रुपये) के बीच है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कंपनी अपनी 2.50 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है।