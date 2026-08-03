रिलायंस जियो ने नए होम प्लान लॉन्च किए हैं

रिलायंस जियो ने लॉन्च किए होम प्लान, जानिए क्या है कीमत और फायदे

क्या है खबर?

रिलायंस जियो ने होम पैक्स की एक नई रेंज पेश की है। ये उन यूजर्स के लिए हैं, जो एक ही सब्सक्रिप्शन में टीवी, ब्रॉडबैंड और OTT सर्विस चाहते हैं। ये प्लान 400 रुपये प्रति महीने से शुरू होते हैं और 3 श्रेणियों- केवल टीवी, केवल वाई-फाई के अलावा वाई-फाई, टीवी और OTT तीनों के लिए उपलब्ध हैं। नए प्लान अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे ग्राहक एंटरटेनमेंट, इंटरनेट कनेक्टिविटी या बंडल पैकेज चुन सकते हैं।