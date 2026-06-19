आकाश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं वार्षिक आम बैठक में बताया कि कंपनी 'जियो कॉल एजेंट' शुरू करेगा

जियो फोन पर बातचीत के दौरान AI कॉल एजेंट की मिलेगी सुविधा, 'हे जियो' से चलेगा

लेखन गजेंद्र 04:44 pm Jun 19, 202604:44 pm

क्या है खबर?

रिलायंस जियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने जा रही है। जियो के चैयरमैन आकाश अंबानी ने शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं वार्षिक आम बैठक में बताया कि कंपनी 'जियो कॉल एजेंट' की शुरूआत करेगा, जो जियो नेटवर्क में एकीकृत एक AI-संचालित वॉयस असिस्टेंट है। उन्होंने बताया कि यह सेवा बिना ऐप डाउनलोड किए या अलग नंबर लिए काम करेगी और सभी भारतीय भाषाओं का समर्थन करेगी। बातचीत के दौरान यह 'हे जियो' से सक्रिय होगा।