स्टारलिंक की राह पर रिलायंस जियो, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क स्थापित करने की योजना

योजन

स्पेस X की राह पर जियो

अगर रिलायंस इस क्षेत्र में सफलता पाती है तो वह एक बड़ा LEO उपग्रह समूह बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन जाएगी। अभी इस क्षेत्र में एलन मस्क की स्टारलिंक का दबदबा है, जिसके लगभग 10,000 उपग्रह कक्षा में हैं। अमेजॉन का प्रोजेक्ट कुइपर भी 3,200 से अधिक उपग्रहों का एक समूह बना रहा है। भारती समूह द्वारा समर्थित यूटेलसैट वनवेब लगभग 650 उपग्रहों का नेटवर्क संचालित करता है। चीन भी उपग्रह नेटवर्क स्थापित करने की पहल कर रहा है।