रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 4 प्रतिशत टूटे, क्या है गिरावट की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में भी तेज गिरावट देखने को मिली है। सोमवार के कारोबार में दोपहर 12:30 बजे तक कंपनी का शेयर 4 प्रतिशत से ज्यादा टूट गया, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ गया। इस गिरावट का असर निफ्टी 50 जैसे बड़े इंडेक्स पर भी साफ दिखाई दिया। भारी वेटेज होने की वजह से रिलायंस के शेयर में कमजोरी ने पूरे बाजार के मूड को प्रभावित किया।

नुकसान इतना हुआ नुकसान रिलायंस का शेयर BSE पर करीब 4.13 प्रतिशत गिरकर 1,295 रुपये तक पहुंच गया है। इस गिरावट से कंपनी के मार्केट कैप में भी बड़ी कमी आई है। कुल मार्केट वैल्यू 18 लाख करोड़ रुपये से नीचे आकर करीब 17.65 लाख करोड़ रुपये रह गई। निफ्टी 50 में कंपनी का बड़ा वेटेज होने के कारण यह टॉप लूजर के रूप में उभरी। इसके चलते इंडेक्स भी करीब 0.7 प्रतिशत तक फिसल गया और निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा।

वजह मिडिल ईस्ट तनाव और तेल की चिंता बड़ी वजह इस गिरावट की बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव माना जा रहा है। खासकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव से कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। होर्मुज स्ट्रेट में रुकावट की खबरों ने बाजार को प्रभावित किया है। तेल की कीमत बढ़ने से रिफाइनिंग कंपनियों पर दबाव बढ़ता है, जिसका असर रिलायंस जैसे बड़े कारोबार पर भी पड़ता है और निवेशक सतर्क हो जाते हैं।

Advertisement