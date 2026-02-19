AI समिट में मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, 10 लाख करोड़ रुपये निवेश करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज

इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा की है। कंपनी के प्रमुख मुकेश अंबानी ने कहा है कि RIL भारत को AI युग से जोड़ने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। उन्होंने बताया कि जैसे जियो ने देश में इंटरनेट क्रांति लाई, अब वही कंपनी इंटेलिजेंस के नए दौर में भारत को आगे ले जाने का काम करेगी और डिजिटल भविष्य को मजबूत बनाएगी।

समय कितने समय में होगा निवेश? अंबानी ने बताया कि यह निवेश अगले सात वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इस निवेश का उद्देश्य देश में मजबूत डिजिटल ढांचा तैयार करना और AI आधारित सेवाओं को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह कोई सट्टा निवेश नहीं है, बल्कि लंबे समय तक आर्थिक मजबूती और तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करने की ठोस और सुनियोजित योजना है। इससे रोजगार, स्टार्टअप और उद्योगों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

इंफ्रास्ट्रक्चर सॉवरेन कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर अंबानी ने कहा कि भारत को अपनी AI क्षमता खुद बनानी होगी और इसके लिए मजबूत आधार तैयार करना जरूरी है। इसके लिए जियो बड़े स्तर पर डाटा सेंटर और कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। जामनगर में AI-रेडी डाटा सेंटर पर काम शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआती क्षमता 120 मेगावाट होगी। उन्होंने बताया कि ग्रीन एनर्जी का उपयोग कर इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा, ताकि देश को सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल ताकत मिल सके।

Advertisement