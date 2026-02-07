रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया के बाजार में प्रवेश कर लिया है

रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया के बाजार में दी दस्तक, इस कंपनी में खरीदी हिस्सेदारी

क्या है खबर?

रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (RCPL) ने ऑस्ट्रेलिया की गुडनेस ग्रुप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (GGG) में बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इस सौदे के साथ RCPL ने ऑस्ट्रेलिया के तेजी से बढ़ते उपभोक्ता सामान बाजार में प्रवेश कर लिया है। साझेदारी के तहत कंपनी को GGG के प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ ब्रांड- नेक्सबा और पेस को भारत सहित नए बाजारों में बढ़ावा देने में मदद करेगी। पेस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान पैट कमिंस के साथ मिलकर बनाया गया एक हाइड्रेशन ब्रांड है।