जियो के यूजर्स 52.4 करोड़ के पार

रिलायंस AGM 2026: जियो के यूजर्स 52.4 करोड़ के पार, एयरफाइबर से जुड़े 1.3 करोड़ घर

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:56 pm Jun 19, 202602:56 pm

क्या है खबर?

रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं सालाना आम बैठक (AGM) में जियो प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कंपनी की वृद्धि से जुड़े कई बड़े आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि जियो का कुल यूजर बेस 52.4 करोड़ के पार पहुंच गया है, जिससे यह देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जियो 5G और ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार के साथ नेटवर्क को मजबूत कर रही है और करोड़ों नए ग्राहकों तक अपनी पहुंच बढ़ा रही है।