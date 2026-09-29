रेड बुल कर सकेगी ड्रिंक के लेबल पर एनर्जी शब्द का इस्तेमाल, जानिए क्या है मामला

यह विवाद FSSAI के 1 जुलाई को रेड बुल, स्टिंग, एड्रेनालाईन रश, कैम्पा गोल्ड बूस्ट, हेल एनर्जी और मॉन्स्टर 90 दिनों के भीतर अपने लेबल से 'एनर्जी' शब्द हटाने के आदेश से शुरू हुआ।

नियामक का तर्क था कि तय मानकों के न होने के कारण वह एनर्जी ड्रिंक को एक श्रेणी के तौर पर मान्यता नहीं देता है।

उसने यह चिंता भी जताई कि शरीर और दिमाग को ऊर्जा देने जैसे दावे ग्राहकों को गुमराह कर सकते हैं।