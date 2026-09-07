धोखाधड़ी में फ्रीज हुआ पैसा सरकारी पोर्टल से वापस पाया जा सकता है

सरकारी टूल से वापस पा सकते हैं धोखाधड़ी में फ्रीज हुआ पैसा, जानिए कैसे करें आवेदन

क्या है खबर?

भारत में ऑनलाइन फ्रॉड एक बढ़ती हुई समस्या बन गए हैं। इसकी वजह से हजारों लोगों के लाखों और करोड़ों रुपये डूब गए हैं। सरकार का नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर पीड़ित साइबर अपराध की रिपोर्ट कर सकते हैं और धोखाधड़ी वाले लेन-देन को फ्रीज करवाने में मदद ले सकते हैं। अब फ्रीज पैसा वापस दिलाने के लिए मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) नाम का एक और प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। आइए जानते हैं इसका उपयोग कैसे करें।