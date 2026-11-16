RBI इस बार 6.25 फीसदी तक बढ़ा सकता है ब्याज दर, जानिए क्या होगी मुश्किल

RBI इस बार 6.25 फीसदी तक बढ़ा सकता है ब्याज दर, जानिए क्या होगी मुश्किल
क्या है खबर?
भारत फिर से उन ब्याज दरों की ओर बढ़ रहा है, जो लगभग 2 साल पहले देखी गई थीं। इस बार तेजी से बढ़ती महंगाई, खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतें और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण हालात कहीं ज्यादा मुश्किल हैं। अर्थशास्त्रियों और वित्तीय व्यापारियों को उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आने वाले महीनों में बेंचमार्क दर को 50 से 75 आधार अंक और बढ़ा देगा, जिससे यह मौजूदा 5.5 से बढ़कर 6.25 फीसदी तक पहुंच सकती है।
चुनौतियां
ये रहेंगी इस बार चुनौतियां
भारत पहले भी इस स्तर की उधारी लागत का सामना कर चुका है, लेकिन इस बार का दौर कहीं ज्यादा कष्टदायक हो सकता है क्योंकि इसके साथ कई और चुनौतियां भी जुड़ी हैं।
इनमें कच्चे तेल की कीमत का 100 डॉलर (करीब 9,500 रुपये) प्रति बैरल के करीब होना, उपभोक्ताओं में सुस्ती के संकेत और वैश्विक निवेशकों की कमजोर धारणा शामिल है।
इन सबका मिला-जुला असर आर्थिक विकास को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है।
व्यापार घाटा
व्यापार घाटा उच्चतम स्तर पर पहुंचा
पिछले सप्ताह आए आंकड़ों से पता चला है कि अक्टूबर में महंगाई 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।
यह RBI की सहन-सीमा के 6 फीसदी के ऊपरी स्तर को पार कर गई है, जिससे ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना मजबूत हो गई है।
केंद्रीय बैंक ने पिछले महीने लगभग 4 साल में पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। अक्टूबर में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।