RBI जल्द ही ब्याज दर में बढ़ोतरी कर सकता है

RBI इस बार 6.25 फीसदी तक बढ़ा सकता है ब्याज दर, जानिए क्या होगी मुश्किल

क्या है खबर?

भारत फिर से उन ब्याज दरों की ओर बढ़ रहा है, जो लगभग 2 साल पहले देखी गई थीं। इस बार तेजी से बढ़ती महंगाई, खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतें और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण हालात कहीं ज्यादा मुश्किल हैं। अर्थशास्त्रियों और वित्तीय व्यापारियों को उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आने वाले महीनों में बेंचमार्क दर को 50 से 75 आधार अंक और बढ़ा देगा, जिससे यह मौजूदा 5.5 से बढ़कर 6.25 फीसदी तक पहुंच सकती है।