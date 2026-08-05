RBI ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव, बढ़ी मुद्रास्फीति के बावजूद 5.25 प्रतिशत पर बरकरार

RBI लगातार कई तिमाही बैठकों में रेपो रेट को लेकर कोई बदलाव नहीं कर रहा है।

इससे पहले फरवरी और अप्रैल में हुई MPC की बैठक में भी रेपो रेट को बढ़ाने और घटाने पर कोई फैसला नहीं रखा गया था और इसे अपरिवर्तित रखा था।

हालांकि, दिसंबर में हुई समिति की बैठक में रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत अंक की कमी की थी और रेपो रेट घटकर 5.25 प्रतिशत हो गया था। तब से यही बरकरार है।