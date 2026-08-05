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RBI ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव, बढ़ी मुद्रास्फीति के बावजूद 5.25 प्रतिशत पर बरकरार
RBI ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव, बढ़ी मुद्रास्फीति के बावजूद 5.25 प्रतिशत पर बरकरार

RBI ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव, बढ़ी मुद्रास्फीति के बावजूद 5.25 प्रतिशत पर बरकरार

लेखन गजेंद्र
Aug 05, 2026
10:18 am
क्या है खबर?

वैश्विक अनिश्चितता और बढ़ती मुद्रास्फीति के बावजूद भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। बुधवार को मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद RBI गर्वनर संजय मल्होत्रा ने बताया कि इसे 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है। समिति ने अपनी मौद्रिक नीति का रुख "तटस्थ" बनाए रखा, जिससे यह संकेत मिलता है कि भविष्य के नीतिगत निर्णय आंकड़ों पर आधारित रहेंगे।

समिति

पिछली कई बैठकों में कई बदलाव नहीं

RBI लगातार कई तिमाही बैठकों में रेपो रेट को लेकर कोई बदलाव नहीं कर रहा है।

इससे पहले फरवरी और अप्रैल में हुई MPC की बैठक में भी रेपो रेट को बढ़ाने और घटाने पर कोई फैसला नहीं रखा गया था और इसे अपरिवर्तित रखा था।

हालांकि, दिसंबर में हुई समिति की बैठक में रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत अंक की कमी की थी और रेपो रेट घटकर 5.25 प्रतिशत हो गया था। तब से यही बरकरार है।

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