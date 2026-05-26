RBI की अहम बैठक के बाद क्या बढ़ेगी रेपो रेट? महंगाई के आंकड़ों पर करेगा निर्भर

अप्रैल में महंगाई बढ़कर 3.5 फीसदी हुई

देश में महंगाई का असर साफ दिख रहा है। फरवरी में यह 3.2 फीसदी थी, जो अप्रैल में बढ़कर 3.5 फीसदी हो गई। इसकी मुख्य वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और मानसून को लेकर बनी अनिश्चितता है।

ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग बढ़ोतरी की संभावना जता रहे हैं, वहीं एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) जैसी संस्थाओं का कहना है कि रेपो रेट को स्थिर रखा जाए और RBI छोटे उद्योगों, व्यापारियों को कुछ राहत दे।