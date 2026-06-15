रेजरपे ने IPO के लिए किया आवेदन, जुटा सकती है 5,700 करोड़ रुपये

सेवाएं

80 लाख से ज्यादा कारोबारियों को देती है सेवाएं

रेजरपे की स्थापना 2014 में हर्षिल माथुर और शशांक कुमार ने की थी। कंपनी ऑनलाइन भुगतान, बिजनेस बैंकिंग, भुगतान वितरण और कर्ज जैसी वित्तीय सेवाएं देती है। कंपनी का दावा है कि उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल 80 लाख से ज्यादा कारोबार कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या छोटे कारोबारों, स्टार्टअप और डिजिटल ब्रांड की है। रेजरपे को कई वैश्विक निवेशकों का समर्थन मिला है और उसने अब तक 80 करोड़ डॉलर (लगभग 7,600 करोड़ रुपये) से ज्यादा फंड जुटाया है।