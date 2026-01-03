राजस्थान सरकार ने बिड़ला कॉर्पोरेशन की चूना पत्थर ब्लॉक की बोली को खारिज कर दिया है

राजस्थान सरकार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है बिड़ला कॉर्पोरेशन, जानिए क्या मामला

क्या है खबर?

राजस्थान सरकार ने गौरम खान की धाणी (दक्षिण) चूना पत्थर ब्लॉक के लिए MP बिड़ला समूह की प्रमुख कंपनी बिड़ला कॉर्पोरेशन की बोली को खारिज कर दिया है। कंपनी ने शनिवार (3 जनवरी) को बताया कि राजस्थान सरकार के खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने 31 दिसंबर, 2025 के एक आदेश के माध्यम से उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया है। इससे पहले उसे पसंदीदा बोलीदाता घोषित किया था। अब कंपनी इस मामले में कार्रवाई की योजना बना रही है।