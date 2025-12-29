PSU बैंक शेयरों में लगातार चौथे दिन गिरावट, भविष्य को लेकर क्या है अनुमान? 

शेयर बाजार में पब्लिक सेक्टर बैंकों के शेयरों में आज (29 दिसंबर) लगातार चौथे दिन भी गिरावट देखने को मिल रही है। शुरुआती कारोबार के दौरान निफ्टी PSU बैंक सूचकांक करीब 0.3 प्रतिशत फिसलकर 8,263 के स्तर पर आ गया। कई बड़े सरकारी बैंकों के शेयर लाल निशान में कारोबार करते दिखे हैं। हालिया तेजी के बाद आई यह गिरावट निवेशकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है और बाजार में सतर्कता का माहौल साफ नजर आया।

वजह तेजी के बाद मुनाफावसूली बनी गिरावट की वजह क्या है? PSU बैंक शेयरों में गिरावट की मुख्य वजह हाल के दिनों में आई तेज तेजी के बाद मुनाफावसूली मानी जा रही है। पिछले कुछ महीनों में इन शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जिससे कीमतें काफी ऊपर पहुंच गई थीं। अब निवेशक मुनाफा निकाल रहे हैं, जिससे दबाव बढ़ा है। इसके साथ ही, बाजार में उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है, जिसके कारण बैंकिंग शेयरों में फिलहाल स्थिरता देखने को नहीं मिल रही है।

सतर्कता छोटे समय में सतर्क रहना जरूरी मौजूदा हालात में निवेशकों के लिए सतर्क रहना जरूरी माना जा रहा है। तेजी के बाद आई कमजोरी यह संकेत देती है कि आगे कुछ समय तक शेयरों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। ऐसे में जल्दबाजी में फैसले लेने से बचने की सलाह दी जाती है। जिन निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर खरीदी की है, उन्हें जोखिम को समझते हुए कदम उठाने की जरूरत है और बाजार की दिशा साफ होने का इंतजार करना बेहतर हो सकता है।

