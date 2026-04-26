पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने की तैयारी की जा रही है

पेटीएम पेमेंट्स बैंक का परिचालन बंद करने की प्रक्रिया शुरू, बोर्ड ने दी मंजूरी

क्या है खबर?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद कंपनी ने अपने परिचालन को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 25 अप्रैल को हुई एक बैठक में बोर्ड और शेयरधारकों ने इस कदम को मंजूरी दे दी। पेटीएम ने कहा कि परिसमापन नियामक निर्देशों के अनुसार और केंद्रीय बैंक की मंजूरी के अधीन किया जाएगा। स्वैच्छिक परिसमापन के प्रस्ताव RBI के 24 अप्रैल के फैसले के बाद पारित किए गए।