दिल्ली और कोलकाता में कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम कम हुए हैं

कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये से ज्यादा की कटौती

क्या है खबर?

सरकार ने गुरुवार को दिल्ली और कोलकाता में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 200 रुपये से ज्यादा कम कर दी। यह नई कीमतें शनिवार (1 अगस्त) से लागू हो गई हैं। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 202 रुपये और कोलकाता में 209 रुपये कम की गई है। सूत्रों ने बताया कि कीमत में बदलाव के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,728 रुपये और कोलकाता में 2,872.50 रुपये होगी।