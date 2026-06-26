उबर इंडिया और साउथ एशिया के अध्यक्ष प्रभजीत सिंह ने दिया इस्तीफा

उबर इंडिया और साउथ एशिया के अध्यक्ष प्रभजीत सिंह ने दिया इस्तीफा

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:53 pm Jun 26, 202606:53 pm

क्या है खबर?

उबर इंडिया और साउथ एशिया के अध्यक्ष प्रभजीत सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह करीब 11 सालों से कंपनी के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने अगस्त, 2015 में उबर जॉइन किया था। कंपनी ने उन्हें जुलाई, 2020 में भारत और साउथ एशिया का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इस दौरान उन्होंने भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में उबर के मोबिलिटी कारोबार का नेतृत्व किया और कंपनी की रणनीति को नई दिशा दी।