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उबर इंडिया और साउथ एशिया के अध्यक्ष प्रभजीत सिंह ने दिया इस्तीफा
उबर इंडिया और साउथ एशिया के अध्यक्ष प्रभजीत सिंह ने दिया इस्तीफा

उबर इंडिया और साउथ एशिया के अध्यक्ष प्रभजीत सिंह ने दिया इस्तीफा

लेखन बिश्वजीत कुमार
Jun 26, 2026
06:53 pm
क्या है खबर?

उबर इंडिया और साउथ एशिया के अध्यक्ष प्रभजीत सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह करीब 11 सालों से कंपनी के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने अगस्त, 2015 में उबर जॉइन किया था। कंपनी ने उन्हें जुलाई, 2020 में भारत और साउथ एशिया का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इस दौरान उन्होंने भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में उबर के मोबिलिटी कारोबार का नेतृत्व किया और कंपनी की रणनीति को नई दिशा दी।

योगदान

कई नई सेवाओं का किया विस्तार

सिंह के कार्यकाल में उबर ने केवल चार पहिया टैक्सी सेवा तक खुद को सीमित नहीं रखा। कंपनी ने ऑटो, बाइक टैक्सी और शटल जैसी नई सेवाओं का तेजी से विस्तार किया। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से साझेदारी भी मजबूत की। अलग-अलग शहरों की जरूरतों के अनुसार नई सुविधाएं शुरू की गईं, जिससे उबर की पहुंच और ग्राहक आधार लगातार बढ़ता गया।

रणनीति

बढ़ते मुकाबले के बीच बदली रणनीति

स्थानीय कंपनियों से बढ़ते मुकाबले को देखते हुए उबर ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, किफायती सेवाओं और मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट पर अपना फोकस बढ़ाया है। सिंह ने कंपनी के वैश्विक ऑपरेटिंग मॉडल को भारत के अनुसार ढालने में काफी अहम भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में स्थानीय यात्रियों की जरूरतों के हिसाब से नई सेवाएं शुरू की गईं, जिससे कई शहरों में कंपनी की मौजूदगी पहले से अधिक मजबूत और प्रभावी बनी है।

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उत्तराधिकारी

उत्तराधिकारी का ऐलान अभी बाकी

सिंह के नेतृत्व में उबर ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के साथ भी अहम साझेदारी की। कंपनी राइड हेलिंग से आगे बढ़कर नई डिजिटल सेवाओं पर लगातार काम कर रही है। उनका इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब उबर भारत में अपना निवेश बढ़ा रही है। फिलहाल कंपनी ने उनके उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा नहीं की है और इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी नहीं दी है।

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