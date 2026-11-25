फोनपे जल्द ही IPO लाने की तैयारी कर रही है

फोनपे ने फिर शुरू की IPO की तैयारी, 12 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर नजर

क्या है खबर?

वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली डिजिटल पेमेंट कंपनी फोनपे ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी वित्त वर्ष 2027 की चौथी तिमाही में लगभग 12-15 अरब डॉलर (करीब 1,100-1,400 अरब रुपये) के मूल्यांकन पर लिस्ट होने की योजना बना रही है। इससे पहले, भू-राजनीतिक हालात और निवेशकों के रुख को देखते हुए कंपनी ने इस साल की शुरुआत में अपनी IPO योजनाओं को रोक दिया था।