फोनपे ने बोल्ट फीचर लॉन्च किया है

फोनपे ने लॉन्च किया PG बोल्ट फीचर, भुगतान को बनाता है आसान

क्या है खबर?

फोनपे पेमेंट गेटवे ने शनिवार को वीजा और मास्टरकार्ड क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए फोनपे PG बोल्ट लॉन्च किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह समाधान प्लेटफॉर्म के यूजर्स और मर्चेंट भागीदारों के लिए सुरक्षित और कुशल इन-ऐप चेकआउट अनुभव प्रदान करने के लिए डिवाइस टोकनाइजेशन का उपयोग करता है। यूजर अपने कार्ड की जानकारी ऐप में सुरक्षित रूप से सेव कर सकते हैं। आपको अपना कार्ड केवल एक बार सेव करना होगा।