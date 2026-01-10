फोनपे ने लॉन्च किया PG बोल्ट फीचर, भुगतान को बनाता है आसान
क्या है खबर?
फोनपे पेमेंट गेटवे ने शनिवार को वीजा और मास्टरकार्ड क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए फोनपे PG बोल्ट लॉन्च किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह समाधान प्लेटफॉर्म के यूजर्स और मर्चेंट भागीदारों के लिए सुरक्षित और कुशल इन-ऐप चेकआउट अनुभव प्रदान करने के लिए डिवाइस टोकनाइजेशन का उपयोग करता है। यूजर अपने कार्ड की जानकारी ऐप में सुरक्षित रूप से सेव कर सकते हैं। आपको अपना कार्ड केवल एक बार सेव करना होगा।
बयान
सिंगल-क्लिक में होगा भुगतान
फोनपे के मर्चेंट बिजनेस के मुख्य मुख्य व्यवसाय अधिकारी युवराज सिंह शेखावत ने कहा कि फीचर का लॉन्च लाखों भारतीयों के लिए डिजिटल भुगतान को सरल बनाने की दिशा में कंपनी की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, "डिवाइस टोकनाइजेशन का लाभ उठाकर हम यूजर्स और मर्चेंट्स को पारंपरिक, बोझिल चेकआउट प्रक्रिया से हटकर एक सुरक्षित सिंगल-क्लिक भुगतान अनुभव प्रदान करेंगे।" इसका उपयोग करने वाले मर्चेंट्स के लिए अब आपको जानकारी दोबारा दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।
CVV
दोबारा भुगतान करने पर नहीं दर्ज करना होगा CVV
इस नए फीचर से यूजर्स फाेनपे ऐप पर मास्टरकार्ड और वीजा कार्ड को एक बार टोकनाइज कर सकते हैं। इससे वे फोनपे PG से जुड़े किसी भी मर्चेंट पर अपने सेव किए कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे और उन्हें हर मर्चेंट के पास अलग से कार्ड टोकनाइज नहीं करना पड़े। संवेदनशील कार्ड डिटेल्स को सुरक्षित टोकन से बदलकर सिस्टम उसी डिवाइस पर किए जाने वाले बाद के ट्रांजैक्शन के दौरान CVV दर्ज करने की आवश्यकता को खत्म कर देता है।