EPFO 3.0 का उद्देश्य इस प्रक्रिया को तेज और आसान बनाना है

EPFO 3.0 में PF ट्रांसफर अटक सकता है, नौकरी बदलते समय न करें ये गलतियां

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:38 am Jun 29, 202608:38 am

क्या है खबर?

नौकरी बदलने के बाद कर्मचारियों को अपना भविष्य निधि (PF) नई कंपनी में ट्रांसफर करना होता है। ﻿EPFO 3.0 का उद्देश्य इस प्रक्रिया को तेज और आसान बनाना है। नए सिस्टम में कागजी कार्रवाई कम होगी और अधिकतर प्रक्रिया अपने आप पूरी हो सकेगी। हालांकि, गलत जानकारी, अधूरा KYC या रिकॉर्ड में गड़बड़ी होने पर PF ट्रांसफर अब भी अटक सकता है। इसलिए नौकरी बदलने से पहले जरूरी जानकारी जरूर जांच लें।