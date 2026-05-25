पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती से सरकार पर कितना बढ़ेगा बोझ? वित्त मंत्री ने दी जानकारी

असर सरकार पर कितना बढ़ेगा बोझ? निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने से सरकार को करीब 1 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है। उन्होंने बताया कि यह रकम सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा होती है। ऐसे में राहत देने और सरकारी खर्च के बीच संतुलन बनाना जरूरी होता है। तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच सरकार हर कदम को सोच-समझकर आगे बढ़ा रही है।

चिंता लगातार बढ़ती कीमतों के बीच बढ़ी चिंता यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में 10 दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल के दाम चार बार बढ़ चुके हैं। 15 मई से अब तक दोनों ईंधनों की कीमतों में करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इससे आम लोगों और कारोबार दोनों पर असर पड़ रहा है। बढ़ती कीमतों के बीच लोगों की नजर अब सरकार के अगले फैसले पर बनी हुई है और राहत की उम्मीद भी बढ़ी है।

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