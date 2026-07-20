अडाणी ग्रीन एनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका

सौर ऊर्जा ठेका मामले में अडाणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, CBI जांच की मांग

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:45 pm Jul 20, 202607:45 pm

क्या है खबर?

सौर ऊर्जा ठेका मामले को लेकर अडाणी ग्रीन एनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। याचिका में कथित रिश्वत मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच कराने की मांग की गई है। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र पूनमचंद मारू ने दाखिल की है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट उनकी याचिका खारिज कर चुका है। अब उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले और उसमें की गई टिप्पणियों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।