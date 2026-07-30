ITR भरने से पहले करें ये जरूरी जांच, नहीं होगी रिफंड में देरी

रिटर्न भरने से पहले सबसे पहले यह देखें कि आपने अपनी आय के अनुसार सही ITR फॉर्म चुना है या नहीं।

इसके बाद पैन, आधार, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी सभी निजी जानकारी भी जांच लें। अगर इनमें कोई गलती रह जाती है तो रिटर्न में दिक्कत आ सकती है।

गलत फॉर्म भरने पर आपका रिटर्न भी अमान्य माना जा सकता है और बाद में उसे दोबारा ठीक करने की जरूरत भी पड़ सकती है।