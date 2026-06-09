छंटनी के दौर में 4,000 लोगों को नौकरी देगी पेटीएम, क्या है कंपनी की योजना?
क्या है खबर?
पेटीएम अगले नौ महीनों में करीब 4,000 नए कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है। कंपनी का लक्ष्य अपने मर्चेंट नेटवर्क को मजबूत करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सेवाओं का विस्तार करना है। इस भर्ती से पेटीएम के कुल कर्मचारियों की संख्या में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। कंपनी के अनुसार, पिछले दो महीनों में ही 800 से अधिक लोगों को नौकरी दी जा चुकी है और भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है।
नियुक्तियां
कई विभागों में होगी नई नियुक्तियां
पेटीएम ने बताया कि नई भर्तियां प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, AI और अन्य महत्वपूर्ण टीमों में की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया मार्च, 2027 तक जारी रहने की उम्मीद है। कंपनी वरिष्ठ नेतृत्व पदों के लिए भी लोगों की तलाश कर रही है। पेटीएम का मानना है कि नए कर्मचारियों की मदद से वह अपने डिजिटल वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाने में सफल होगी तथा कारोबार को और मजबूत बना सकेगी।
छंटनी
भर्ती के साथ कुछ कर्मचारियों की छंटनी भी
एक ओर जहां कंपनी हजारों नई नौकरियां देने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन समीक्षा के बाद करीब 400 कर्मचारियों को हटाने की भी योजना है। यह संख्या कंपनी के कुल कर्मचारियों का लगभग 1 प्रतिशत है। इससे पहले नियामकीय चुनौतियों और कारोबार में बदलाव के कारण पेटीएम 4,500 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी है। कंपनी अब अपने संचालन को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान दे रही है।
कारोबार
चुनौतियों से उबरकर बढ़ रहा कारोबार
पिछले कुछ वर्षों में पेटीएम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, खासकर उसके बैंकिंग सहयोगी संस्थान पर कार्रवाई के बाद। इसके बावजूद कंपनी लगातार चार तिमाहियों से मुनाफे में रही है। पेटीएम अपने करोड़ों ग्राहकों को लोन, निवेश और अन्य वित्तीय सेवाओं से जोड़ने की कोशिश कर रही है। कंपनी के शेयरों में भी पिछले एक साल में करीब 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, हालांकि वे अब भी अपने IPO मूल्य से काफी नीचे हैं।