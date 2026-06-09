छंटनी के दौर में 4,000 लोगों को नौकरी देगी पेटीएम, क्या है कंपनी की योजना?

कारोबार

चुनौतियों से उबरकर बढ़ रहा कारोबार

पिछले कुछ वर्षों में पेटीएम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, खासकर उसके बैंकिंग सहयोगी संस्थान पर कार्रवाई के बाद। इसके बावजूद कंपनी लगातार चार तिमाहियों से मुनाफे में रही है। पेटीएम अपने करोड़ों ग्राहकों को लोन, निवेश और अन्य वित्तीय सेवाओं से जोड़ने की कोशिश कर रही है। कंपनी के शेयरों में भी पिछले एक साल में करीब 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, हालांकि वे अब भी अपने IPO मूल्य से काफी नीचे हैं।