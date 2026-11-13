पेटीएम को डिजिटल वॉलेट कारोबार के लिए RBI से मिली शुरुआती मंजूरी

प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ऐसी सुविधा है, जिसमें ग्राहक पहले से पैसे जमा करते हैं और बाद में उन पैसों से सामान या सेवाओं का भुगतान करते हैं।

डिजिटल वॉलेट इसका एक आम उदाहरण है। RBI की शुरुआती मंजूरी मिलने से पेटीएम के लिए इस कारोबार में आगे बढ़ने का रास्ता खुला है।

इससे कंपनी को डिजिटल भुगतान बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत करने में मदद मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ग्राहक इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।