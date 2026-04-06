पेटीएम में आया बायोमेट्रिक फीचर

पेटीएम में आया बायोमेट्रिक फीचर, चेहरा दिखाकर या फिंगरप्रिंट से कर सकेंगे भुगतान

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:25 pm Apr 06, 202603:25 pm

क्या है खबर?

ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम ने UPI ट्रांजैक्शन और कार्डलेस ATM विड्रॉल के लिए नया बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर लॉन्च किया है। अब यूजर्स अपने फिंगरप्रिंट या फेस ID से पेमेंट को सुरक्षित तरीके से पूरा कर सकेंगे। यह कदम ऐसे समय में आया है जब डिजिटल पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे ट्रांजैक्शन आसान होने के साथ-साथ धोखाधड़ी के मामलों को कम करने में भी मदद मिलेगी।