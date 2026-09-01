पार्ले बिस्किट्स ने जॉर्ज कोवूर को बनाया नया CEO

पार्ले बिस्किट्स ने जॉर्ज कोवूर को बनाया नया CEO, पेप्सिको में रहा है लंबा करियर

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:24 pm Sep 01, 202612:24 pm

क्या है खबर?

पार्ले बिस्किट्स ने आज (1 सितंबर) से जॉर्ज कोवूर को कंपनी का नया CEO नियुक्त किया है। पार्ले-जी, मोनाको, हाइड एंड सीक और मेलोडी जैसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में यह अहम बदलाव है। कोवूर अपने साथ पेप्सिको में तीन दशक से ज्यादा काम करने का अनुभव लेकर आए हैं। उन्होंने कंज्यूमर बिजनेस और बाजार से जुड़े कई क्षेत्रों में काम किया है। अब वह पार्ले बिस्किट्स की आगे की ग्रोथ और कारोबार को नई दिशा देने पर ध्यान देंगे।