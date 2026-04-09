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पैरामाउंट के अध्यक्ष जेफ शेल ने अपने पद से दिया इस्तीफा
पैरामाउंट के अध्यक्ष जेफ शेल ने इस्तीफा दिया

पैरामाउंट के अध्यक्ष जेफ शेल ने अपने पद से दिया इस्तीफा

लेखन बिश्वजीत कुमार
Apr 09, 2026
12:29 pm
क्या है खबर?

अमेरिका की मनोरंजन कंपनी पैरामाउंट के अध्यक्ष जेफ शेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, उनके खिलाफ केस दर्ज होने के बाद यह कदम उठाया गया है। उन पर कंपनी के बिजनेस से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप है। इस खबर के सामने आते ही मीडिया इंडस्ट्री में हलचल बढ़ गई है और इस पूरे मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

केस

15 करोड़ डॉलर का केस

आरजे सिप्रियानी नाम के एक जुआरी ने करीब 15 करोड़ डॉलर (लगभग 1,400 करोड़ रुपये) का केस किया है। आरोप है कि शेल ने पब्लिक रिलेशन के बदले एक टीवी शो बनाने का वादा किया, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। साथ ही उन्होंने कंपनी की संवेदनशील और गैर-सरकारी जानकारी साझा की थी। इस मामले में बड़े कॉन्ट्रैक्ट और डील से जुड़ी जानकारी लीक करने का भी आरोप लगाया गया है, जिससे कानूनी प्रक्रिया तेज हो सकती है।

विवाद

पहले भी विवादों में रहे शेल

शेल पहले भी विवादों में रह चुके हैं। साल 2023 में उन्हें NBC यूनिवर्सल से इस्तीफा देना पड़ा था। उस समय उन्होंने एक रिपोर्टर के साथ अनुचित संबंध की बात मानी थी। इस वजह से उन्हें कंपनी छोड़नी पड़ी थी। हालांकि, बाद में उन्हें पैरामाउंट में अहम जिम्मेदारी मिली, लेकिन अब नए मामले के बाद उनकी छवि पर फिर सवाल उठने लगे हैं और स्थिति फिर से चर्चा में है, जिससे उनके करियर पर भी असर पड़ सकता है।

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विलय

विलय और भविष्य पर असर

शेल ने पैरामाउंट और स्काईडांस के मर्जर में अहम भूमिका निभाई थी। इस डील की वैल्यू करीब 7,500 अरब रुपये बताई गई है और इसे 2026 तक पूरा करने की योजना है। उन्होंने कंपनी के बड़े मीडिया सौदों में भी नेतृत्व किया था। अब उनके इस्तीफे के बाद कंपनी की रणनीति और आगे की योजनाओं को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है और निवेशकों की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है, जिससे बाजार पर भी असर पड़ सकता है।

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