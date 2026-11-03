AI और क्लाउड कारोबार के लिए ओरेकल जुटाएगी 1,900 अरब रुपये, शेयर-बॉन्ड बेचने की तैयारी

ओरेकल अपने AI और क्लाउड कारोबार को तेजी से बढ़ाना चाहती है।

कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2030 तक राजस्व 3 गुना से ज्यादा करना है। इसके लिए आने वाले वर्षों में निवेश की जरूरत होगी। ओरेकल ने पिछले हफ्ते बताया था कि चालू और अगले वित्त वर्ष में उसका पूंजीगत खर्च सबसे ज्यादा रहने वाला है।

हालांकि, कंपनी ने वित्त वर्ष 2030 तक AI के लिए 20 अरब डॉलर से ज्यादा की अतिरिक्त रकम जुटाने से इनकार किया था।