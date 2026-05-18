ओप्पो की भारत में विनिर्माण संयुक्त उद्यम स्थापित करने की योजना है

ओप्पो भारत में स्थापित करेगी विनिर्माण संयुक्त उद्यम, इन कंपनियों से चल रही बातचीत

क्या है खबर?

चीनी स्मार्टफोन निर्माता ओप्पो भारत में विनिर्माण संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं एम्बर ग्रुप और भगवती प्रोडक्ट्स के साथ बातचीत कर रही है। ये चर्चाएं ऐसे समय में हो रही हैं, जब कंपनी यहां परिचालन को उप-ब्रांड वनप्लस और रियलमी के साथ और अधिक जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वनप्लस 2021 में वैश्विक परिचालन का ओप्पो में विलय कर लिया था, वहीं रियलमी ने इस साल की शुरुआत में इसमें शामिल हो गई।