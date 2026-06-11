ओपनडोर बंद करेगी भारत का कारोबार

ओपनडोर बंद करेगी भारत का कारोबार, इतने कर्मचारियों की जाएगी नौकरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:44 pm Jun 11, 202602:44 pm

क्या है खबर?

अमेरिका की प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी कंपनी ओपनडोर ने भारत में अपने संचालन को बंद करने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा है कि इस प्रक्रिया के तहत लगभग 250 कर्मचारियों की नौकरियां प्रभावित होंगी। ओपनडोर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) काज नेजाटियन के अनुसार, कंपनी अपने कुछ महत्वपूर्ण कामों को वापस अमेरिका में स्थानांतरित कर रही है। यह फैसला कंपनी की नई कारोबारी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसका उद्देश्य संचालन को अधिक सरल और प्रभावी बनाना है।