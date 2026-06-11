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ओपनडोर बंद करेगी भारत का कारोबार, इतने कर्मचारियों की जाएगी नौकरी
ओपनडोर बंद करेगी भारत का कारोबार

ओपनडोर बंद करेगी भारत का कारोबार, इतने कर्मचारियों की जाएगी नौकरी

लेखन बिश्वजीत कुमार
Jun 11, 2026
02:44 pm
क्या है खबर?

अमेरिका की प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी कंपनी ओपनडोर ने भारत में अपने संचालन को बंद करने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा है कि इस प्रक्रिया के तहत लगभग 250 कर्मचारियों की नौकरियां प्रभावित होंगी। ओपनडोर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) काज नेजाटियन के अनुसार, कंपनी अपने कुछ महत्वपूर्ण कामों को वापस अमेरिका में स्थानांतरित कर रही है। यह फैसला कंपनी की नई कारोबारी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसका उद्देश्य संचालन को अधिक सरल और प्रभावी बनाना है।

काम

अमेरिका में शिफ्ट किए जा रहे हैं कई काम

कंपनी के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों से भारत में मौजूद कई भूमिकाओं को धीरे-धीरे अमेरिका में स्थानांतरित किया जा रहा था। अब इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ओपनडोर का कहना है कि ग्राहक सेवा और अन्य महत्वपूर्ण कार्य ग्राहकों के करीब रहकर बेहतर तरीके से किए जा सकते हैं। इसी वजह से कंपनी ने भारत आधारित संचालन को बंद करने और मुख्य गतिविधियों को अपने अमेरिकी बाजार के पास केंद्रित करने का फैसला लिया है।

तकनीक

AI और नई तकनीक पर बढ़ा फोकस

ओपनडोर ने बताया कि पहले कई काम मैन्युअल प्रक्रिया के जरिए किए जाते थे, जिनके लिए बड़ी टीम की जरूरत पड़ती थी। अब कंपनी अपने सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीक का अधिक उपयोग कर रही है। इससे कई प्रक्रियाएं स्वचालित हो गई हैं और कम कर्मचारियों के साथ अधिक काम किया जा सकता है। कंपनी का मानना है कि नई तकनीक और एकीकृत प्लेटफॉर्म के जरिए उत्पादकता बढ़ेगी तथा संचालन पहले अधिक तेज और आसान होगा।

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सहयोग

प्रभावित कर्मचारियों को मिलेगा सहयोग

कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह फैसला कर्मचारियों के प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है। ओपनडोर ने भारत की टीम के काम की सराहना करते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों ने कंपनी की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रभावित कर्मचारियों को सेवरेंस पे, नौकरी खोजने में सहायता और अन्य ट्रांजिशन सुविधाएं दी जाएंगी। कुछ कर्मचारी अस्थायी रूप से बने रहेंगे, ताकि महत्वपूर्ण कार्यों और सिस्टम को अमेरिका में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

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