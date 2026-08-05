OpenAI भर्ती विवाद को लेकर 300 करोड़ रुपये में DOJ से करेगी मामले का समझौता

OpenAI भर्ती विवाद को लेकर 300 करोड़ रुपये में DOJ से करेगी मामले का समझौता

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:56 am Aug 05, 202611:56 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI कानूनी विवाद में घिर गई है। अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने कंपनी और उसकी एक सहयोगी इकाई के साथ 32 लाख डॉलर (लगभग 300 करोड़ रुपये) के समझौते की घोषणा की है। आरोप है कि कंपनी ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान अमेरिकी कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया और कुछ पदों पर अस्थायी रोजगार वीजा वाले विदेशी कर्मचारियों को प्राथमिकता दी। इसी मामले को लेकर सरकार ने जांच के बाद यह कार्रवाई की है।