OpenAI जुटाने जा रही नया निवेश

OpenAI जुटाने जा रही नया निवेश, मूल्यांकन 115 लाख करोड़ रुपये पहुंचने की उम्मीद

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:48 pm Sep 16, 202612:48 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI जल्द ही निवेश का नया दौर शुरू कर सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फंडिंग के बाद कंपनी का मूल्यांकन करीब 1.2 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 115 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच सकती है। अगर निवेशकों के साथ समझौता हो जाता है, तो कंपनी की कीमत मौजूदा स्तर के मुकाबले काफी बढ़ जाएगी। हालांकि, अभी बातचीत चल रही है और फंडिंग से जुड़ी अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है।