OpenAI के सेफ्टी सिस्टम्स के प्रमुख ने दिया इस्तीफा, जानिए क्या रही थी भूमिका

क्या है खबर?

OpenAI में सेफ्टी सिस्टम्स के प्रमुख डेविड रॉबिन्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस साल कई बड़े अधिकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी छोड़ चुके हैं और रॉबिन्सन का जाना भी उसी सिलसिले का हिस्सा है। उनके इस्तीफे की असल वजह साफ नहीं है, लेकिन यह तेजी से विकसित हो रही AI टेक्नोलॉजी के असर को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हुआ है। रॉबिन्सन मई, 2023 में पॉलिसी प्लानिंग के प्रमुख के तौर पर कंपनी से जुड़े थे।