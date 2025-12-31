OpenAI किसी अन्य स्टार्टअप के मुकाबले अपने कर्मचारियों को दे रही रिकॉर्ड स्तर का वेतन 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI अन्य तकनीकी स्टार्टअप की तुलना में अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन दे रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में कंपनी का स्टॉक-बेस्ड कंपनसेशन हर कर्मचारी के लिए औसतन 15 लाख डॉलर (लगभग 13.5 करोड़ रुपये) तक पहुंच गया। इन्वेस्टर्स को दिखाए गए फाइनेंशियल डाटा बताते हैं कि OpenAI हाल के वर्षों में किसी भी टेक स्टार्टअप से ज्यादा भुगतान कर रही है, जिससे इसका मॉडल काफी अलग नजर आता है।

अन्य कंपनियां गूगल और दूसरी कंपनियों से कई गुना आगे रिपोर्ट के मुताबिक, OpenAI का औसत स्टॉक-बेस्ड कंपनसेशन 2003 में IPO से पहले गूगल द्वारा बताए गए आंकड़ों से करीब 7 गुना अधिक है। इक्विलर के डाटा पर आधारित विश्लेषण में कहा गया है कि यह राशि पब्लिक होने से पहले 18 बड़ी टेक कंपनियों के औसत कर्मचारी भुगतान से लगभग 34 गुना ज्यादा है। सभी आंकड़ों को महंगाई के हिसाब से 2025 डॉलर वैल्यू में एडजस्ट किया गया है।

खर्च AI रेस और बढ़ता खर्च AI रेस में बढ़त बनाए रखने के लिए OpenAI टॉप रिसर्चर्स और इंजीनियरों को बड़े स्टॉक पैकेज दे रही है। इससे कई कर्मचारी सिलिकॉन वैली के सबसे अमीर प्रोफेशनल्स में शामिल हो गए हैं। हालांकि, ये इक्विटी अवॉर्ड्स कंपनी के ऑपरेटिंग लॉस को बढ़ा रहे हैं और मौजूदा शेयरहोल्डर्स की हिस्सेदारी पर दबाव डाल रहे हैं। कंपनी ने इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक टिप्पणी करने से इनकार किया है।

Advertisement