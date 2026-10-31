OpenAI ने फंडिंग का लक्ष्य कम कर दिया है

OpenAI ने फंडिंग का लक्ष्य 10 अरब डॉलर घटाया, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

टेक शेयरों में गिरावट के बीच OpenAI ने अपने हालिया फंडिंग राउंड के लक्ष्य को 10 अरब डॉलर (करीब 950 अरब रुपये) कम कर दिया है। अब कंपनी 1,250 अरब डॉलर (करीब 1.1 लाख अरब रुपये) के मूल्यांकन पर 20 अरब डॉलर (करीब 1,900 अरब रुपये) जुटाने की कोशिश कर रही है। पहले ChatGPT निर्माता 1,400 अरब डॉलर (करीब 1.3 लाख अरब रुपये) के मूल्यांकन पर 30 अरब डॉलर (करीब 2,850 अरब रुपये) जुटाने की योजना बना रही थी।