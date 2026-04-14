ChatGPT जल्द ही वित्तीय सलाहकार की तरह काम करेगा

OpenAI का ChatGPT बन जाएगा आपका वित्तीय सलाहकार, हिरो फाइनेंस का किया अधिग्रहण

क्या है खबर?

OpenAI ने पर्सनल फाइनेंस स्टार्टअप हिरो फाइनेंस का अधिग्रहण कर लिया है। इसके संस्थापक एथन ब्लोच ने इसकी घोषणा की है। इससे संकेत मिलता है कि ChatGPT आपके पैसे के प्रबंधन में और भी अधिक स्मार्ट होने वाला है। यह सौदा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट में विकसित की जा रही व्यापक वित्तीय नियोजन टूल के रूप में एक नई क्षमता विकसित करेगा, जो इसे मिंट से लेकर रोबो-एडवाइजर तक सभी के साथ प्रतिस्पर्धा में खड़ा कर सकते हैं।