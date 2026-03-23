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ओनलीफैंस के संस्थापक लियोनिद रैडविंस्की का हुआ निधन
ओनलीफैंस के संस्थापक लियोनिद रैडविंस्की का हुआ निधन

ओनलीफैंस के संस्थापक लियोनिद रैडविंस्की का हुआ निधन

लेखन बिश्वजीत कुमार
Mar 23, 2026
08:30 pm
क्या है खबर?

लंदन स्थित इंटरनेट कंटेंट सब्सक्रिप्शन सेवा देने वाली कंपनी ओनलीफैंस के संस्थापक लियोनिद रैडविंस्की का 43 साल की उम्र में निधन हो गया है। कंपनी ने बयान जारी कर बताया कि कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके परिवार ने इस मुश्किल समय में प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की है। रैडविंस्की कम सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, लेकिन डिजिटल दुनिया में उनका प्रभाव काफी बड़ा माना जाता था।

बीमारी

बीमारी और कंपनी को नई ऊंचाई तक पहुंचाया

रैडविंस्की ने 2018 में ओनलीफैंस में बड़ी हिस्सेदारी लेकर इसे तेजी से आगे बढ़ाया और नए बदलाव भी किए। उनके नेतृत्व में यह प्लेटफॉर्म दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ और लाखों क्रिएटर्स इससे जुड़े। कोविड-19 के दौरान इसकी ग्रोथ और तेज हो गई और यूजर्स की संख्या भी बढ़ी। इस प्लेटफॉर्म ने लोगों को ऑनलाइन कमाई का नया और आसान तरीका दिया, जिससे यह डिजिटल कंटेंट इंडस्ट्री में एक मजबूत और भरोसेमंद नाम बन गया।

क्या

कमाई और नेट वर्थ से जुड़ी जानकारी

रिपोर्ट के अनुसार, ओनलीफैंस ने 2024 में करीब 1.4 अरब डॉलर (लगभग 160 अरब रुपये) का रेवेन्यू कमाया, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी गई। कंपनी सब्सक्रिप्शन और कंटेंट बिक्री पर 20 प्रतिशत कमीशन लेती है। फोर्ब्स के मुताबिक, रैडविंस्की की नेट वर्थ लगभग 4.7 अरब डॉलर (लगभग 440 अरब रुपये) थी। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से बड़ी कमाई की और डिजिटल बिजनेस में अपनी मजबूत पहचान बनाई, जिसे आज भी एक बड़ी सफलता और उदाहरण के रूप में देखा जाता है।

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