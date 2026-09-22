महानदी बेसिन में ONGC को मिली प्राकृतिक गैस

महानदी बेसिन में ONGC को मिली प्राकृतिक गैस, भारत के लिए क्यों अहम है ये खोज?

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:29 pm Sep 22, 202607:29 pm

क्या है खबर?

ओडिशा तट से करीब 43 किलोमीटर दूर महानदी बेसिन में तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ONGC) को गहरे पानी के एक कुएं में प्राकृतिक गैस मिली है। यह खोज MDW-28 कुएं में हुई, जिसे करीब 1,450 मीटर की गहराई तक ड्रिल किया गया था। कंपनी के मुताबिक, कुएं से तीन दिनों तक गैस अच्छी गति और लगातार दबाव के साथ बहती रही। हालांकि, ONGC ने अभी गैस की मात्रा और प्रवाह दर से जुड़ी जानकारी जारी नहीं की है।