वनप्लस इंडिया के CEO रॉबिन लियू ने दिया अपने पद से इस्तीफा

स्मार्टफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी वनप्लस के इंडिया CEO रॉबिन लियू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, वह चीन वापस लौट गए हैं और अभी अपना नोटिस पीरियड पूरा कर रहे हैं। CEO के तौर पर 31 मार्च उनका आखिरी दिन होगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कंपनी अपने ग्लोबल बिजनेस में बदलाव कर रही है और अंदरूनी स्तर पर कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं।

वजह लियू ने क्यों दिया इस्तीफा? रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के अंदर हुए बदलाव भी इस फैसले की एक वजह हो सकते हैं। लियू को अब रियलमी के CEO स्काई ली को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। यह बदलाव ओप्पो ग्रुप की नई रणनीति का हिस्सा है, जिसमें सभी सब-ब्रांड को एक साथ लाकर काम किया जा रहा है। कंपनी अपने ग्लोबल ऑपरेशन को मजबूत करने और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को तेज करने की दिशा में काम कर रही है।

झटका कंपनी के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि 2018 में शामिल हुए लियू का इस्तीफा कंपनी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उन्होंने उस समय जिम्मेदारी संभाली थी जब वनप्लस भारत में मुश्किल दौर से गुजर रही थी। रिटेलर्स के साथ विवाद के बीच कंपनी की स्थिति कमजोर हो गई थी। लियू ने इस स्थिति को संभाला और ब्रांड को दोबारा मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें काफी सराहना भी मिली।

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