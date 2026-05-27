अमेरिका-ईरान के बीच तनावपूर्ण युद्धविराम से फिर बढ़े कच्चे तेल के दाम

ईरान बना रहा रुकी हुई रकम जारी करने का दबाव

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है। ईरान अपनी 24 अरब डॉलर (2,150 अरब रुपये) की रुकी हुई रकम को जारी कराने के लिए जोर दे रहा है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बताया है कि तेहरान के साथ संघर्ष को खत्म करने के लिए किसी संभावित समझौते तक पहुंचने में अभी कुछ दिन लग सकते हैं।

इस बीच एशियाई बाजारों में थोड़ी रौनक देखने को मिली। जापान का निक्की इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा पहुंचा। सोने, चांदी और तांबे के दामों में भी तेजी आई। हालांकि, इस सारी अनिश्चितता के माहौल में बिटकॉइन थोड़ा नीचे लुढ़क गया।