अमेरिका को वेनेजुएला से तेल मिलने की बात, ट्रंप के बयान के बाद कीमतों में गिरावट
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला की तरफ से अमेरिका को तेल भेजा जाएगा। इसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में आज भी गिरावट देखने को मिली है। निवेशकों को संकेत मिला कि आने वाले समय में बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ सकती है, जिससे कीमतों पर दबाव बना रहेगा। इसी आशंका के चलते ट्रेडिंग के दौरान बिकवाली बढ़ी और तेल बाजार दबाव में नजर आया, जिससे कारोबारी सतर्क हो गए।
दाम
ब्रेंट और WTI के ताजा दाम
आंकड़ों के अनुसार, आज अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 1.37 प्रतिशत गिरकर 56.35 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। वहीं ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स में भी करीब 1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह 60.09 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र में भी दोनों बेंचमार्क कीमतें एक डॉलर से ज्यादा गिरी थीं, जिससे बाजार में कमजोरी का माहौल पहले से बना हुआ था और भरोसा घटा है।
सप्लाई
वेनेजुएला से सप्लाई बढ़ने की वजह
तेल बाजार में गिरावट की बड़ी वजह वेनेजुएला से जुड़े घटनाक्रम हैं। अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल सैंक्शन किया गया तेल मिलने की बात सामने आई है। इससे संकेत मिलते हैं कि वैश्विक बाजार में अतिरिक्त तेल आ सकता है और सप्लाई का दबाव बढ़ सकता है। इसी कारण निवेशकों को ओवरसप्लाई का डर सता रहा है। कमजोर मांग के माहौल में यह चिंता और गहरी होती दिख रही है।
अन्य
आगे किन बातों पर रहेगी नजर
अब बाजार की नजर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तेल को लेकर होने वाली इस बड़ी डील के असर पर टिकी है। यह भी देखा जा रहा है कि तेल की शिपमेंट किस रफ्तार से होती है और आगे सप्लाई कितनी बढ़ती है। इसके साथ ही, अमेरिका के तेल भंडार से जुड़े सरकारी आंकड़े आने वाले हैं, जिनसे कीमतों की दिशा साफ हो सकती है और निवेशकों को संकेत मिलेंगे।