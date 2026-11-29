एनवीडिया के प्रमुख जेंसेन हुआंग की जांच की जाएगी

एनवीडिया के जेंसेन हुआंग अमेरिकी कांग्रेस की जांच-पड़ताल का करेंगे सामना, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग को मंगलवार को अमेरिकी कांग्रेस में कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। उन्हें अचानक से इस अमेरिकी चिप निर्माता का CEO फिर से नियुक्त किया गया है, जबकि चीन से जुड़े एक बड़े प्रेम संबंध और जासूसी कांड ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं खड़ी कर दी हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की ओर से हुआंग की वापसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स पर निर्यात नियंत्रण को लेकर जवाब मांगा जा रहा है।