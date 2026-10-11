एनवीडिया की रिफ्लेक्शन AI में और निवेश करने या खरीदने की योजना- रिपोर्ट

फाइनेंशियल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि आने वाले सप्ताहों में कोई समझौता हो सकता है। साथ ही यह भी कहा है कि बातचीत अभी भी टूट सकती है।

एनवीडिया पहले से ही रिफ्लेक्शन AI में एक बड़ा वित्तीय समर्थक और रणनीतिक निवेशक है और उसने इस स्टार्टअप में 80 करोड़ डॉलर (करीब 7,500 करोड़ रुपये) का निवेश किया है।

डीपमाइंड के पूर्व शोधकर्ता मिशा लास्किन और इओनिस एंटोनोग्लू ने 2024 में इस स्टार्टअप की शुरुआत की थी।