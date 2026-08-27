AI कंपनी हगिंग फेस पर एनवीडिया की नजर

AI कंपनी हगिंग फेस पर एनवीडिया की नजर, करीब 1,200 अरब रुपये में खरीदने की तैयारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:25 pm Aug 27, 202605:25 pm

क्या है खबर?

चिप बनाने वाली बड़ी कंपनी एनवीडिया ओपन-सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल उपलब्ध कराने वाली कंपनी हगिंग फेस को खरीदने की तैयारी में है। द इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, यह सौदा करीब 12.9 अरब डॉलर (लगभग 1,200 अरब रुपये) का हो सकता है। अगर डील पूरी होती है तो यह एनवीडिया की सबसे बड़ी खरीद में शामिल होगी। इससे कंपनी को हगिंग फेस के AI मॉडल, डाटासेट और ओपन-सोर्स तकनीक पर सीधा नियंत्रण मिल जाएगा।