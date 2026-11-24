जेन्सेन हुआंग की वापसी पर एनवीडिया कर्मचारियों ने किया जोरदार स्वागत, वीडियो वायरल
क्या है खबर?
एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेन्सेन हुआंग की वापसी पर कंपनी के कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सोमवार को कैलिफोर्निया के सांता क्लारा स्थित मुख्यालय में कर्मचारी तालियां बजाते और उनके नाम के नारे लगाते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर इस स्वागत के कई वीडियो सामने आए हैं। कर्मचारियों ने हुआंग की तारीफ की और उनके लौटने पर खुशी जताई। इस दौरान एक कर्मचारी ने चिल्लाकर कहा, "हम आपसे प्यार करते हैं, जेन्सेन!"
बयान
हुआंग बोले- दूसरी बार पहले से बेहतर CEO बनूंगा
कर्मचारियों के बीच पहुंचे हुआंग ने दिल पर हाथ रखकर कहा, "दूसरे मौके के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं दूसरी बार एक बेहतर CEO बनूंगा।"
उन्होंने कर्मचारियों को इस पूरी स्थिति से गुजरने के लिए माफी भी मांगी और कहा कि उनसे कुछ बड़ी गलतियां हुई हैं। वापसी के पहले दिन उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि उनके पास कंप्यूटर नहीं है और IT विभाग उन्हें नया कंप्यूटर देने वाला है।
उन्होंने कर्मचारियों के समर्थन के लिए आभार जताया।
दावा
ट्रंप ने वापसी में दखल देने का किया दावा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने हुआंग की वापसी के लिए एनवीडिया के निदेशक मंडल से बातचीत की थी।
ट्रंप ने उन्हें राष्ट्रीय संपत्ति बताते हुए कहा कि बोर्ड ने उनकी वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने की आशंका पर जवाब मांगा था।
CNBC को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जांच के बाद प्रशासन ने बोर्ड को भरोसा दिलाया कि हुआंग की वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई समस्या नहीं होगी।
गवाही
3 दिसंबर को सीनेट के सामने गवाही देंगे हुआंग
हुआंग की वापसी पर अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन को उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप मिलने की आशंका जताई है।
डेमोक्रेटिक सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने बोर्ड के फैसले को लापरवाही भरा बताया। रिपब्लिकन सीनेटर पीट रिकेट्स ने भी कहा कि हुआंग को कांग्रेस के सामने पेश होना होगा।
सीनेट बैंकिंग समिति के अध्यक्ष टिम स्कॉट के मुताबिक, हुआंग 3 दिसंबर को सार्वजनिक सुनवाई में गवाही देंगे। उनकी वापसी के बाद एनवीडिया के शेयर 31 प्रतिशत चढ़े।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
Jensen’s back pic.twitter.com/xkjBN9Zzf2— Eren Chen (@ErenChenAI) November 23, 2026