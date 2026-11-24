कर्मचारियों के बीच पहुंचे हुआंग ने दिल पर हाथ रखकर कहा, "दूसरे मौके के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं दूसरी बार एक बेहतर CEO बनूंगा।"

उन्होंने कर्मचारियों को इस पूरी स्थिति से गुजरने के लिए माफी भी मांगी और कहा कि उनसे कुछ बड़ी गलतियां हुई हैं। वापसी के पहले दिन उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि उनके पास कंप्यूटर नहीं है और IT विभाग उन्हें नया कंप्यूटर देने वाला है।

उन्होंने कर्मचारियों के समर्थन के लिए आभार जताया।