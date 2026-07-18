एनवीडिया के जेंसेन हुआंग की लेदर जैकेट करीब 9 करोड़ रुपये में नीलाम

एनवीडिया प्रमुख लगभग 2 दशकों से काली लेदर जैकेट पहनने के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर उत्पाद लॉन्च, कंपनी इवेंट्स और टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में इसी तरह की जैकेट पहने नजर आते हैं।

उन्होंने पहले भी अपने इस स्टाइल के बारे में मजाक में बातें कही हैं। 2023 के एक पॉडकास्ट में बताया था कि उनकी पत्नी और बेटी ही उनके कपड़े चुनती हैं।

2016 में रेडिट पर हुई चर्चा में उन्होंने खुद को 'लेदर जैकेट वाला आदमी' कहा था।